Один человек погиб и трое ранены при взрыве на оборонном заводе под Самарой

Один человек погиб и еще трое пострадали при взрыве на Чапаевском механическом заводе в Самарской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Инцидент произошел в четверг, 16 февраля, но известно о нем стало только сегодня.

По словам собеседника агентства, в одном из цехов завода сдетонировало взрывчатое вещество, пожара не возникло. В результате ЧП погиб один человек, еще трое получили ранения, рассказал он. Другие подробности не приводятся.

Чапаевский механический завод выпускает капсюли-детонаторы, пиротехнические реле, детонирующие шнуры, кумулятивные заряды, герметичные взрывные патроны и другую продукцию.

Самара, Наталья Петрова

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