В Пакистане на главный полицейский офис в Карачи совершено нападение

Главный офис полиции города Карачи в Пакистане штурмует группа экстремистов, несколько боевиков проникли в здание, – сообщают местные СМИ.

В сообщениях пакистанских СМИ говорится, что «около десятка экстремистов проникли в главных полицейский офис. Стрельба длится около получаса. Вместе со стрельбой слышны взрывы. На место происшествия стягиваются сотрудники правоохранительных органов».

Карачи, Иван Бабурин

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