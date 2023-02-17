В Пакистане на главный полицейский офис в Карачи совершено нападение

Главный офис полиции города Карачи в Пакистане штурмует группа экстремистов, несколько боевиков проникли в здание, – сообщают местные СМИ.
В сообщениях пакистанских СМИ говорится, что «около десятка экстремистов проникли в главных полицейский офис. Стрельба длится около получаса. Вместе со стрельбой слышны взрывы. На место происшествия стягиваются сотрудники правоохранительных органов».
Карачи, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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