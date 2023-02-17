В США в перестрелке убито шесть человек

В США в округе Тейт штата Миссисипи в пятницу, 17 февраля, вооруженный преступник убил шестерых человек, – передает телеканал NBC5.

В сообщении телеканала говорится, что «преступник, передвигаясь по району Аркабутла в автомобиле, сначала застрелил мужчину в магазине, затем женщину в соседнем с магазином доме. После задержания злоумышленника полиция обнаружила мертвыми еще четырех человек. О личности подозреваемого и его мотивах полиция не сообщает».

Вашингтон, Иван Бабурин

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