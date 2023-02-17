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Суббота, 18 февраля 2023, 02:14 мск

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Грузовик с 18 мертвыми мигрантами обнаружен в Болгарии

В Болгарии в 20 километрах от Софии правоохранителями был найден брошенный грузовой автомобиль, в котором находились 18 человек без признаков жизни, – передает в пятницу, 17 февраля, телеканал BTV.

Телеканал со ссылкой на МВД Болгарии сообщает, что «по предварительным данным, все обнаруженные были мигрантами, причиной смерти которых стало удушье или травмы, полученные по время длительного путешествия в тайнике под перевозимой древесиной».

«Всего в грузовике ехали около 40 нелегалов, 14 из которых были найдены живыми и отправлены в больницу. Еще восемь находятся в тяжелом состоянии. Поиски организаторов перевозки нелегалов через границу, продолжаются. Водитель грузовика скрылся», – сообщили в болгарском МВД.

София, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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