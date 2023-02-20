российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 20 февраля 2023, 10:57 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Оползень разрушил часть федеральной трассы в Сочи

Часть федеральной трассы в Сочи обрушилась из-за ливней. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор «Черноморье».

Оползень сошел близ поселка Дедеркой Туапсинского района. В результате часть дорожного полотна была разрушена. Место обрушения огородили.

«Движение осуществляется в реверсивном режиме, которое регулирует ГИБДД», – говорится в сообщении.

Устраняет последствия стихии аварийная бригада из 11 рабочих и четырех единиц техники. При этом сохраняется опасность дальнейших подвижек грунта.

«Трафик на участке в эти часы низкий, транспортного затора нет», – добавили в ведомстве.

Сочи, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,