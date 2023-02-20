Оползень разрушил часть федеральной трассы в Сочи

Часть федеральной трассы в Сочи обрушилась из-за ливней. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор «Черноморье».

Оползень сошел близ поселка Дедеркой Туапсинского района. В результате часть дорожного полотна была разрушена. Место обрушения огородили.

«Движение осуществляется в реверсивном режиме, которое регулирует ГИБДД», – говорится в сообщении.

Устраняет последствия стихии аварийная бригада из 11 рабочих и четырех единиц техники. При этом сохраняется опасность дальнейших подвижек грунта.

«Трафик на участке в эти часы низкий, транспортного затора нет», – добавили в ведомстве.

Сочи, Зоя Осколкова

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