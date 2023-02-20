В Ингушетии трое рабочих пострадали при взрыве газа на стройке

Трое рабочих пострадали при взрыве газа на стройке в Ингушетии. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Инцидент произошел на строящемся объекте на улице Центральная в Назрани. Предварительно установлено, что газ взорвался в подвальном помещении двухэтажного здания.

В результате различные травмы получили трое рабочих. Пострадавших доставили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.

На месте работают оперативные службы. Причина взрыва устанавливается.

Магас, Зоя Осколкова

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