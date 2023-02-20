На Турецко-Сирийской границе произошло новое землетрясение

Европейские сейсмологи в понедельник, 20 февраля, сообщили, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло на границе Сирии и Турции, – передают СМИ.

Сообщается, что землетрясение затронуло турецкую провинцию Хатай. Есть разрушения.

«Земля содрогнулась под ногами. Были очень сильные толчки, есть разрушения», – передает телеканал CNN Turk.

Согласно информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 17.04 по времени UTC (20.04 мск) в девяти километрах от Антакьи в Турции и 75 километрах от сирийской Латакии.

В свою очередь турецкое Управления по чрезвычайным ситуациям сообщило, что подземные толчки ощущались во многих соседних провинциях с Хатай, а также в Сирии и Ливане. Очаг залегал на глубине 16 км.

Телеканал Habertürk сообщил, что «землетрясение магнитудой 6,4 произошло в понедельник в провинции Хатай на юго-востоке Турции, в результате чего есть разрушенные дома».

Анкара, Иван Бабурин

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