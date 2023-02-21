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Вторник, 21 февраля 2023, 10:32 мск

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В Дагестане около 90 тысяч жителей остались без света из-за непогоды

В Дагестане отключилось электричество из-за погодных условий. Десятки тысяч жителей остались без света. Об этом сообщает Минэнерго РФ.

По данным министерства, причиной отключений стал сильный ветер. Аварийные бригады проводят восстановительные работы.

В результате аварии без электроснабжения остались около 90 тысяч жителей, сообщается в телеграм-канале Минэнерго.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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