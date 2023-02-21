В Дагестане около 90 тысяч жителей остались без света из-за непогоды

В Дагестане отключилось электричество из-за погодных условий. Десятки тысяч жителей остались без света. Об этом сообщает Минэнерго РФ.
По данным министерства, причиной отключений стал сильный ветер. Аварийные бригады проводят восстановительные работы.
В результате аварии без электроснабжения остались около 90 тысяч жителей, сообщается в телеграм-канале Минэнерго.
Махачкала, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube