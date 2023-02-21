В Ростове-на-Дону два ребенка погибли, провалившись под лед

В Ростове-на-Дону двое детей провалились под лед, не смогли выбраться и погибли. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Трагедия произошла на реке Мертвый Донец. Сообщение поступило накануне вечером от сторожа лодочной станции, который увидел на льду детей. Очевидцы предприняли попытку спасти ребят, но вытащить их из воды не удалось.

«В 00:25 мск водолазами поднято тело девочки 2010 года рождения и в 00:50 мск тело мальчика 2012 года рождения», – говорится в сообщении.

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

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