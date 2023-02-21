В Черном море сухогруз сломался пополам и затонул

В Новороссийском порту во время шторма затонуло судно. По предварительным данным, экипажу удалось эвакуироваться.

Сухогруз Seamark потерпел бедствие в 415 районе якорной стоянки морского порта в Цемесской бухте. По словам пресс-секретаря Росморречфлота Алексея Кравченко, проводится спасательная операция. На борту судна находятся 11 россиян.

«Судно с грузом мраморной крошки переломилось. Они стояли недалеко от берега, и там сильный шторм – порывы ветра 25 м/с и до трех метров волна. Сейчас туда пошло спасательное судно. Информацию о состоянии людей мы получим позже», – цитирует Кравченко телеканал «Звезда».

Тем временем, телеграм-канал «112» сообщает, что экипажу удалось благополучно покинуть судно. «Сейчас на месте работают спасатели, скорые дежурят как порту, так и в Кабардинке. По имеющейся информации, всем морякам удалось спастись», – говорится в сообщении.

Сегодня днем в Новороссийске было объявлено штормовое предупреждение. Администрация города предупредила жителей об усилении ветра порывами до 28 м/с, сильном дожде и грозе.

Новороссийск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»