Боевики в Сирии заблокировали гуманитарные грузы для пострадавших от землетрясений

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов во вторник, 21 февраля, заявил, что боевики в Сирии не пускают колонны гуманитарной помощи к пострадавшим от землетрясений, – сообщают СМИ.

Контр-адмирал Гуринов, в частности, сказал: «Сирийское правительство по-прежнему готово осуществить пропуск колонн с гуманитарной и иной необходимой помощью в пострадавшие от землетрясения районы, однако пункты пропуска «Серакаб» и «Абу-Азейдин» заблокированы боевиками незаконных вооруженных формирований. При этом, на территории Идлибской зоны деэскалации отмечаются новые жертвы и разрушения».

Дамаск, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»