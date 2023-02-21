Из горящего отеля в центре Москве спасли 50 человек

В МЧС Москвы во вторник, 21 февраля, сообщили, что из горящей гостиницы «Москабельмед» в 16-этажном здании на Международной улице в Москве было спасено 50 человек, – передают СМИ.

В сообщении МЧС говорится: «Пожар локализован на площади 100 квадратных метров. Для тушения пожара и спасения людей с верхних этажей задействованы пожарные автолестница и коленчатые подъемники. Проводится поквартирная проверка внутри здания. Всего эвакуированы 200 человек. Сотрудники МЧС спасли 50 человек. По предварительным данным, пострадали пять человек, из них – один ребенок. Пострадавшие госпитализированы».

Ранее в экстренных службах сообщили, что возгорание произошло на пятом этаже 16-этажного здания на Международной улице в Москве, где расположен отель «МКМ».

Московские СМИ со ссылкой на сообщения в соцсетях пишут, что пожар устроил один из постояльцев гостиницы на пятом этаже, якобы неустановленный мужчина поджег вещи в общем коридоре, однако, официальной информации от правоохранительных органов пока нет.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»