В огне пожара в центре Москвы погибли шесть человек, в том числе дети

МЧС России поздно вечером во вторник, 21 февраля, сообщило, что в результате пожара в здании с отелем «МКМ» на Международной улице в центре Москвы погибли шесть человек, в том числе двое детей.
В пресс-службе МЧС сказали: «В результате пожара погибли шесть человек. Четыре взрослых и два ребенка»
Ранее в экстренных службах сообщили, что возгорание произошло на пятом этаже 16-этажного здания на Международной улице в Москве, где расположен отель «МКМ».
«Пожар локализован на площади 100 квадратных метров. Для тушения пожара и спасения людей с верхних этажей задействованы пожарные автолестница и коленчатые подъемники. Проводится поквартирная проверка внутри здания. Всего эвакуированы 200 человек. Сотрудники МЧС спасли 50 человек», – сообщили ранее в экстренных службах Москвы.
Москва, Иван Бабурин
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