Двое детей и родители насмерть отравились угарным газом в Нижнем Новгороде

Семья из четырех человек погибла в результате отравления угарным газом в Нижнем Новгороде. Среди погибших двое малолетних детей и их родители. Еще один ребенок, которому всего несколько месяцев, госпитализирован. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. Прокуратура начала проверку в связи с гибелью четырех человек. СКР возбудил уголовное дело.

Инцидент произошел в Сормовском районе города в многоквартирном жилом доме в ночь на среду, 22 февраля. «На ул. Гаугеля погибли 4 человека», – написал замгубернатора в своем телеграм-канале. Среди погибших 35-летний мужчина, 30-летняя женщина и двое детей – мальчик и девочка двух и восьми лет.

Обнаруженный в квартире четырехмесячный ребенок доставлен в областную детскую больницу с диагнозом отравление угарным газом. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Прокуратура Нижегородской области начала проверку по факту произошедшего. «По итогам проверочных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства уполномоченными службами при обслуживании газового оборудования, и при наличии оснований – рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области. Там уточнили, что ЧП случилось в квартире на 4 этаже пятиэтажного дома. В квартире имелось газовое оборудование: плита и колонка.

В ходе расследования уголовного дела следователям предстоит выяснить, было ли исправно газовое оборудование, а также были ли соблюдены необходимые условия безопасной эксплуатации газовых коммуникация, отметили в ведомстве.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

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