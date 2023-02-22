В сибирском селе дети нашли на улице гранату и взорвали ее

В Томской области подростки нашли гранату и взорвали ее. В результате была повреждена витрина магазина. Полицейские проводят проверку.

Как сообщает телеграм-канал «Регион-70 Томск», инцидент произошел в селе Берлинка Зырянского района. Школьники в возрасте 8 до 13 лет нашли на обочине похожий на гранату предмет.

Дети зашли в магазин, где работала мама одного из них, но женщина была занята, тогда подростки вышли на улицу и выдернули чеку. Ребята успели выбросить устройство, когда раздался хлопок.

Взрывом было повреждено здание магазина, разбита витрина и часть сайдинга, также повреждения получил припаркованный рядом автомобиль. Среди людей пострадавших нет.

По данным канала, позже полицейские нашли еще одну гранату около автобусной остановки. Проводится проверка.

Томск, Зоя Осколкова

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