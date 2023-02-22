На Кавказе задержали банду торговцев людьми

В Кабардино-Балкарии спецслужбы пресекли деятельность группировки, причастной к торговле людьми. Об этом сообщает региональное управление Федеральной службы безопасности РФ.

Оперативно-розыскные мероприятия проводились ФСБ совместно с полицией. Всего были задержаны пять подозреваемых.

По данным спецслужб, фигуранты на протяжении девяти лет искали жертв среди жительниц республики, склоняли их к переезду в другие страны, где привлекали к занятию проституцией.

Следственным отделом по Нальчику следственного управления СК России по КБР возбуждены уголовные дела по пп. «б», «в» ч. 2 ст. 241 (Организация занятия проституцией), ч. 3 ст. 240 (Вовлечение в занятие проституцией) и п. «в» ч. 3 ст. 127.1 (Торговля людьми) УК РФ.

Нальчик, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»