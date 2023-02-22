В Забайкалье грабители украли 60 кг золота на 200 млн рублей

В Забайкалье трое грабителей украли более 60 кг золота из автомобиля ФГУП «Главный Центр Специальной Связи». Злоумышленников удалось задержать.

Преступление было совершено в поселке Новая Чара. Ведомственный «Урал» перевозил драгметалл с рудника «Таборный». Когда водитель вышел из грузовика, грабители вскрыли замок и забрали два мешка с 61 кг золота.

Оперативники быстро вычислили грабителей и задержали троих мужчин. Однако украденного при них уже не было. В настоящее время устанавливаются другие участники преступной схемы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже, совершенной организованной группой в особо крупном размере. Сумма ущерба составила более 208 млн рублей.

Чита, Зоя Осколкова

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