В Забайкалье грабители украли 60 кг золота на 200 млн рублей

В Забайкалье трое грабителей украли более 60 кг золота из автомобиля ФГУП «Главный Центр Специальной Связи». Злоумышленников удалось задержать.
Преступление было совершено в поселке Новая Чара. Ведомственный «Урал» перевозил драгметалл с рудника «Таборный». Когда водитель вышел из грузовика, грабители вскрыли замок и забрали два мешка с 61 кг золота.
Оперативники быстро вычислили грабителей и задержали троих мужчин. Однако украденного при них уже не было. В настоящее время устанавливаются другие участники преступной схемы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже, совершенной организованной группой в особо крупном размере. Сумма ущерба составила более 208 млн рублей.
Чита, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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