Крупный пожар в Красноярске: горит склад холодильников на площади 13 тысяч кв. м

Площадь пожара на складе Красноярске увеличилась более чем в пять раз, до 13 тысяч квадратных метров. Об этом информирует краевое управление МЧС России.

К тушению привлечены 123 человека и 43 единицы техники. Как отметил начальник ГУ МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин, борьбу с огнем осложняет большая горючая загрузка помещений.

Сообщение о пожаре в складском здании по улице Свердловской поступило огнеборцам в 11:22 по местному времени. По прибытии на место пожарные установили, что огонь полыхает на площади 2,5 тыс. кв. м. Из горящего здания эвакуировано 10 человек. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В 15:14 площадь пожара увеличилась до 7 тыс. кв.м. Произошло частичное обрушение кровли. В 17:05 площадь пожара увеличилась до 12 500 кв. м. Спустя час с небольшим огонь распространился на площади 13 тыс. кв. м.

По данным региональной прокуратуры, большую часть горящего здания занимает склад готовой продукции завода холодильников «Бирюса», передает «Интерфакс».

Надзорное ведомство организовало проверку по факту пожара. «Будут установлены причины и обстоятельства пожара, дана оценка соблюдению собственниками и арендаторами складских помещений требований пожарной безопасности, качеству и эффективности принятых профилактических мер всеми заинтересованными органами и ведомствами», – говорится в сообщении.

Добавим, что специалисты Роспотребнадзора зафиксировали загрязнение воздуха в районе жилой застройки, расположенной неподалеку от горящего склада.

Красноярск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»