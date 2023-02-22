Задержан предполагаемый виновник пожара в московской гостинице, где погибли люди, в том числе дети

Старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова в среду, 22 февраля, заявила, что задержан предполагаемый поджигатель общежития в центре Москвы, где погибли семь человек, в том числе двое детей, – сообщают СМИ.

Инванова, в частности, сообщила: «Задержан уроженец Белгородской области, который в ближайшее время будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий».

Отметим, что ранее следователи СК по факту пожара в Москве в здании на Международной улице было заведено три уголовных дела: «об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности; убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом; умышленном уничтожении или повреждении имущества».

Напомним, что накануне поздно вечером в Москве на Международной улице на пятом этаже 16-этажного здания произошел пожар, в результате которого погибли семь человек, в том числе двое детей. Следствие сообщало, что пожар возник вследствие поджога, устроенного из неприязни к жильцам общежития.

В МЧС России сообщали, что всего было эвакуировано 200 человек. Сотрудники МЧС спасли 50 человек.

Москва, Иван Бабурин

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