На федерально трассе «Урал» шесть человек погибли в аварии с микроавтобусом

В Самарской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовиков. По предварительным данным, погибли шесть человек, еще девять пострадали.
Авария произошла на 84-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал». Недалеко от села Ветлянка, столкнулись три транспортных средства: маршрутный автобус Ford Transit, «Газель» и фура, сообщили в региональном управлении МВД.
В микроавтобусе, направлявшемся из Самары в Оренбург, находилось 15 пассажиров. Шестеро скончались от полученных травм, девятерым понадобилась медицинская помощь.
На месте работают экстренные службы. Правоохранители выясняют причины аварии.
Самара, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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