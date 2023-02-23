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Четверг, 23 февраля 2023, 10:59 мск

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На федерально трассе «Урал» шесть человек погибли в аварии с микроавтобусом

В Самарской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовиков. По предварительным данным, погибли шесть человек, еще девять пострадали.

Авария произошла на 84-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал». Недалеко от села Ветлянка, столкнулись три транспортных средства: маршрутный автобус Ford Transit, «Газель» и фура, сообщили в региональном управлении МВД.

В микроавтобусе, направлявшемся из Самары в Оренбург, находилось 15 пассажиров. Шестеро скончались от полученных травм, девятерым понадобилась медицинская помощь.

На месте работают экстренные службы. Правоохранители выясняют причины аварии.

Самара, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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