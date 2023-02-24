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Пятница, 24 февраля 2023, 11:12 мск

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На борту рейса Сочи-Красноярск пять человек пострадали из-за перепада давления

Пассажиры летящего из Сочи в Красноярск «Боинга» пострадали из-за резкого перепада давления. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Самолет находился на высоте около 11 километров, когда у него внезапно отказала система регулирования давления пассажирского салона. Всего на борту находилось порядка 170 человек.

Командир экипажа принудительно выпустил кислородные маски. Также было принято решение об экстренном снижении. В результате лайнер благополучно приземлился.

«Как минимум пяти пассажирам потребовалась помощь медиков», – сообщил собеседник агентства.

Сочи, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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