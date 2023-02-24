На борту рейса Сочи-Красноярск пять человек пострадали из-за перепада давления

Пассажиры летящего из Сочи в Красноярск «Боинга» пострадали из-за резкого перепада давления. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Самолет находился на высоте около 11 километров, когда у него внезапно отказала система регулирования давления пассажирского салона. Всего на борту находилось порядка 170 человек.
Командир экипажа принудительно выпустил кислородные маски. Также было принято решение об экстренном снижении. В результате лайнер благополучно приземлился.
«Как минимум пяти пассажирам потребовалась помощь медиков», – сообщил собеседник агентства.
Сочи, Зоя Осколкова
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