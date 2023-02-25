«Скопинский маньяк» освобожден из-под стражи

Скопинский районный суд Рязанской области освободил из-под стражи Виктора Мохова, который известен как «скопинский маньяк». Решение принято в связи с признанием вины и содействием следствию по уголовному делу об укрывательстве тяжкого преступления, передает «Интерфакс» со ссылкой на регионального управление Следственного комитета.

Как сообщается, Мохов находился под арестом шесть месяцев, пока шло предварительное следствие по делу, которое было возбуждено по ч. 2 ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления). Первоначально мерой пресечения для него был избран домашний арест, но в связи с неоднократным нарушением установленных судом ряда запретов (в частности, использование Интернета и мобильной связи), Мохов был переведен в СИЗО.

«В настоящее время следствие по делу закончено и судом, учитывая признание Моховым вины и содействие следствию, было принято решение об его освобождении из следственного изолятора», – пояснил собеседник агентства.

Согласно материалам следствия, 2 августа 2022 года в ночное время Мохов вместе со своим знакомым, который совершил убийство, с целью сокрытия следов преступления спрятал тело убитого во двор заброшенного дома.

Напомним, Мохова задержали в 2004 году после того как выяснилось, что он насильно удерживает двух девушек. Маньяк похитил 14-летнюю Екатерину и 17-летнюю Елену в 2000 году и держал в заточении, издевался над пленницами, насиловал их и морил голодом. В плену Елена родила двух детей от Мохова, младенцев он забрал у матери, позже их усыновили. Похищенных девушек освободили, когда им удалось передать записку с просьбой о помощи. В августе 2005-го Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима.

3 марта 2021 года Мохов освободился из колонии в Саратовской области по истечении назначенного судом срока лишения свободы и вернулся в родной поселок. За ним установлен административный надзор сроком на шесть лет с рядом административных ограничений и обязанностью дважды в месяц отмечаться в органах внутренних дел по месту жительства.

Рязань, Светлана Антонова

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