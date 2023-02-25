ЧП на Эльбрусе: сноубордисты попали под лавину

Сегодня в ущелье на Эльбрусе трое сноубордистов спровоцировали лавину, спасатели выдвинулись на их поиски. Об этом говорится в сообщении республиканского управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

Сообщение о ЧП поступило сегодня в 13:25. «В ущелье Терскол трое сноубордистов при спуске по немаркированной трассе вызвали сход лавины. Для эвакуации туристов выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в количестве 8 человек и 2 единицы техники», – отметили спасатели.

При этом в МЧС напомнили, что в период с 25 по 26 февраля в горах Кабардино-Балкарии сохраняется лавиноопасность.

Нальчик, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»