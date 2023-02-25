На Сахалине возбуждено уголовное дело о незаконном уничтожении более 20 северных оленей

В Сахалинской области возбуждено уголовное дело о незаконной охоте (ч. 2 ст. 258 УК РФ) после проверки данных о найденных останках более 20 северных оленей в Охинском районе. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Как отмечается, останки животных нашли 24 февраля в верховьях реки Дуна. «В соцсетях и СМИ было распространено видео, автор которого снял останки убитых оленей. Как рассказал мужчина за кадром, неизвестные браконьеры в Охинском районе Сахалинской области уничтожили более 20 животных, в том числе самок, некоторые из которых были беременными», – отметили в СКР.

Со своей стороны сахалинская прокуратура организовала проверку обстоятельств ЧП. В сообщении надзорного ведомства уточняется, что речь идет о гибели 27 животных.

Южно-Сахалинск, Светлана Антонова

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