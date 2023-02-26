Жительница Омской области умерла, подавившись на конкурсе по поеданию блинов

В Омской области местная жительница подавилась и умерла на конкурсе по поеданию блинов, передает РИА «Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах.
Как сообщается, праздник, во время которого состоялся конкурс, проходил 25 февраля в санатории «Коммунальник». 38-летняя женщина умерла до приезда скорой помощи.
Сейчас проводится проверка обстоятельств случившегося.
Омск, Светлана Антонова
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