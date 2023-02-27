Два человека пострадали при взрыве газа в Ульяновске

В Ульяновске прогремел взрыв в многоквартирном доме. По предварительным данным, пострадали два человека.

Сообщение о взрыве поступило на номер 112 около 11 утра по местному времени. Хлопок произошел в квартире на последнем этаже пятиэтажного жилого дома, сообщает региональное управление МЧС.

В ведомстве добавили, что в результате ЧП есть один пострадавший. 10 человек эвакуировали.

Тем временем, источники в экстренных службах региона сообщают о двоих пострадавших. По данным местных СМИ, ранения получил мужчина, находившийся в квартире, и прохожая, которую ранило осколками. Их состояние не уточняется.

Ульяновск, Зоя Осколкова

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