российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 27 февраля 2023, 13:59 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Два человека пострадали при взрыве газа в Ульяновске

Фото: ГУ МЧС России по Ульяновской области

В Ульяновске прогремел взрыв в многоквартирном доме. По предварительным данным, пострадали два человека.

Сообщение о взрыве поступило на номер 112 около 11 утра по местному времени. Хлопок произошел в квартире на последнем этаже пятиэтажного жилого дома, сообщает региональное управление МЧС.

В ведомстве добавили, что в результате ЧП есть один пострадавший. 10 человек эвакуировали.

Тем временем, источники в экстренных службах региона сообщают о двоих пострадавших. По данным местных СМИ, ранения получил мужчина, находившийся в квартире, и прохожая, которую ранило осколками. Их состояние не уточняется.

Ульяновск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Поволжье, Россия, Скандалы и происшествия,