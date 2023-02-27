Над Белгородом сбиты три дрона-камикадзе

Силами ПВО России над Белгородом сбиты три дрона-камикадзе ВСУ со взрывчаткой и поражающими элементами, – сообщает в понедельник, 27 февраля, информационный портал «Русская Весна».

Портал со ссылкой на опубликованные в Сети жителями Белгорода фотографии сбитых дронов-камикадзе пишет, что на снимках видны поражающие элементы – шарики, которые при взрыве должны были ранить мирных жителей.

В свою очередь, Telegram-канал Mash сообщил, что «Система ПВО Белгорода сбила реактивные беспилотники Ту-141 «Стриж», предварительно, они летели в сторону электроподстанции».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил, что в городе найдены обломки сразу трех беспилотных летательных аппаратов.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Пострадавших нет, но есть разрушения: где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили. Ситуацией уже занимаются спецслужбы. Поручил мэру Белгорода Валентину Демидову выехать на место происшествия».

Белгород, Иван Бабурин

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