В Белгороде беспилотный дрон залетел в окно квартиры

Глава администрации Белгорода Валентин Демидов поздно вечером в понедельник, 27 февраля, заявил, что беспилотный летательный аппарат залетел (БПЛА) в окно квартиры на улице Попова, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Демидов написал: «Сейчас нахожусь на месте происшествия на улице Попова. Здесь БПЛА залетел в окно квартиры. Людей перевезли в безопасное место. Всем предложили разместиться в гостинице, пока спецслужбы выполняют свою работу».

Ранее сегодня сообщалось, что силами ПВО России над Белгородом сбиты три дрона-камикадзе ВСУ со взрывчаткой и поражающими элементами, а губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что в городе найдены обломки сразу трех беспилотных летательных аппаратов.

Белгород, Иван Бабурин

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