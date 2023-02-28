На нефтебазе на Черном море произошел взрыв

На черноморском побережье произошло ЧП на нефтебазе. По некоторым данным, там взорвались два беспилотника, а затем начался пожар.

Как сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко, сообщение о пожаре на территории нефтебазы поступило около двух часов ночи. Горела хозяйственная постройка на площади 200 кв. м. В тушении задействованы силы и средства РСЧС в количестве 32 человек, 11 единиц техники.

«Нефтяные резервуары не затронуты. Разлива нефтепродуктов нет. Пострадавших нет. Повода для беспокойства нет», – написал Бойко в своем телеграм-канале. Глава района не уточнил, что могло стать причиной пожара.

По данным телеграм-канал Baza, нефтебаза была атакована беспилотниками. Два БПЛА, начиненные взрывчаткой, повредили здание бойлерной. Пострадала система теплоснабжения столовой. После взрыва остались две воронки глубиной полтора метра.

Туапсе, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»