В Омской области сотрудник полиции выстрелил в живот напарнику

В Омской области полицейский ранил своего напарника из табельного оружия. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.
Инцидент произошел в Калачинске. Правоохранители патрулировали улицу Петра Ильичева, когда один из них выстрелил в напарника. Пуля попала в живот, пострадавший был госпитализирован.
По факту ранения сотрудника проводится доследственная проверка.
Отмечается, что конфликта между этими сотрудниками не было. По всей видимости, выстрел был произведен случайно.
Омск, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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