В Омской области сотрудник полиции выстрелил в живот напарнику

В Омской области полицейский ранил своего напарника из табельного оружия. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел в Калачинске. Правоохранители патрулировали улицу Петра Ильичева, когда один из них выстрелил в напарника. Пуля попала в живот, пострадавший был госпитализирован.

По факту ранения сотрудника проводится доследственная проверка.

Отмечается, что конфликта между этими сотрудниками не было. По всей видимости, выстрел был произведен случайно.

Омск, Зоя Осколкова

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