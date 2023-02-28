В Адыгее упал неустановленный летательный аппарат

В Адыгее ночью упал летальный аппарат. Повреждена хозяйственная постройка. По предварительным данным, пострадавших нет.

Две воронки и обломки неустановленного устройства обнаружили жители в поселке Новом Гиагинского района. На месте работает следственно-оперативная группа.

«Самое главное – нет жертв и пострадавших. Есть незначительное разрушение хозяйственной постройки животноводческой фермы», – написал в своем телеграм-канале глава республики Мурат Кумпилов.

По данным «Shot», взрыв был слышен около двух часов ночи. Диаметр воронок – около двух метров, а глубина – около полуметра. Предположительно, это может быть советский БПЛА «Стриж» или «Рейс».

Майкоп, Зоя Осколкова

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