Украинские неонацисты разбросали в Донецке запрещенные мины «Лепесток»

МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР) во вторник, 28 февраля, сообщило, что в Петровском районе Донецка были обнаружены запрещенные противопехотные мины «Лепесток», – передают местные СМИ.

В сообщении пресс-службы МЧС ДНР говорится: «27 февраля на линию «101» начали поступать сообщения о том, что на территории Петровского района Донецка обнаружены противопехотные мины типа «Лепесток». Мины обнаружены на улицах: Леси Украинки, Вятская, Победителей, Академика Павлова, Гоголя, Готвальда. В случае обнаружения мины, нужно немедленно сообщить о находке в МЧС. Предмет нельзя брать в руки и к нему приближаться».

Кроме того, штаб Территориальной обороны ДНР сообщил, что киевские неонацисты применили начиненные противопехотными минами снаряды.

В сообщении штаба теробороны ДНР говорится, что «противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток» были обнаружены после обстрелов в Кировском районе Донецка на улицах Терешкова, Дмитрия Донского и Текстильщиков».

Донецк, Иван Бабурин

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