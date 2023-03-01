В Красноярске женщина погибла под обвалившейся крышей аварийного дома

В Красноярске рухнула крыша аварийного дома. В результате погибла 36-летняяя местная жительница.

Здание на Дальневосточной улице находилось в аварийном состоянии и подлежало сносу. Женщина зашла в дом, чтобы взять доски для отопления своего жилья. В этот момент часть потолочного перекрытия обрушилась.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Региональное управление Следственного комитета проводит проверку по факту гибели человека.

Красноярск, Зоя Осколкова

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