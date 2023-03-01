Летевшие на ЧП в Огайо экологи погибли в авиакатастрофе

Экологическая консалтинговая фирма CTEH из города Норт-Литл-Рок в среду, 1 марта, заявила, что в авиакатастрофе погибли сотрудники, вылетевшие из аэропорта имени Клинтонов расследовать взрыв и последовавший за ним пожар на металлургическом предприятии в Огайо, – сообщает Newsweek.

В сообщении фирмы говорится: «Все пятеро погибших были сотрудниками фирмы CTEH. Небольшой двухмоторный самолет Beechcraft BE20 разбился вскоре после взлета из национального аэропорта им. Билла и Хиллари Клинтон. Он направлялся в международный аэропорт имени Джона Гленна Колумба в Колумбусе, штат Огайо».

В экстренных службах штата сообщили, что «самолет разбился недалеко от промышленной зоны в нескольких милях к югу от аэропорта Литл-Рок. Четыре пассажира и пилот погибли в результате крушения, которое пока рассматривается как несчастный случай. Катастрофа произошла, когда на США обрушился мощный шторм».

Ранее сегодня сообщалось, что в городе Кливленд в американском штате Огайо несколько часов горит металлургический завод, прогремело несколько взрывов.

Вашингтон, Иван Бабурин

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