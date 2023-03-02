В Улан-Удэ ученица принесла в школу нож и угрожала одноклассникам

В Улан-Удэ ученица восьмого класса пришла в школу с ножом и угрожала одноклассникам. Правоохранители проверяют эту информацию.
Как сообщает телеграм-канал «АригУс», инцидент произошел в школе №63 в Октябрьском районе города. Девочка ходила с холодным оружием по коридорам образовательного учреждения во время перемены.
При этом школьница напугала других детей угрозами. Сейчас устанавливается, что стало причиной такого поведения восьмиклассницы.
Сообщение о происшествии проверяет региональное управление МВД и специалисты городского управления образования.
Улан-Удэ, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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