В Улан-Удэ ученица принесла в школу нож и угрожала одноклассникам

В Улан-Удэ ученица восьмого класса пришла в школу с ножом и угрожала одноклассникам. Правоохранители проверяют эту информацию.

Как сообщает телеграм-канал «АригУс», инцидент произошел в школе №63 в Октябрьском районе города. Девочка ходила с холодным оружием по коридорам образовательного учреждения во время перемены.

При этом школьница напугала других детей угрозами. Сейчас устанавливается, что стало причиной такого поведения восьмиклассницы.

Сообщение о происшествии проверяет региональное управление МВД и специалисты городского управления образования.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

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