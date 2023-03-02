Мальчика, раненого украинскими террористами в Брянской области, предложили наградить медалью «За отвагу»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в четверг, 2 марта, попросил наградить медалью «За отвагу» мальчика Фёдора, раненого сегодня ранение во время атаки украинской ДРГ, – сообщает Первый канал.

В эфире телеканала Богомаз сказал: «В настоящее время, сейчас, ему в Брянске делается операция. Мы считаем, что мальчик – герой. Мы готовим все документы на награждение его медалью «За отвагу». Он проявил отвагу и мужество».

«Врачи извлекли пулю, выпущенную из оружия натовского производства. Фёдор находится под постоянным наблюдением специалистов», – сообщил также губернатор Брянской области.

Ранее Богомаз сообщил, что в результате теракта в Брянской области погибли два человека.

Брянск, Иван Бабурин

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