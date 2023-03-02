Во время зачистки брянского села на мине подорвался автомобиль Росгвардии

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в четверг, 2 марта, сообщил, что в ходе зачистки территории у села Сушаны Брянской области, повергшемуся нападению украинских террористов, на мине подорвалась машина Росгвардии.

В своем Telegram-канале Хинштейн написал: «Четверо росгвардейцев: трое сотрудников Брянского СОБр (командир боевого отделения, двое бойцов) и взрывотехник ОМОН получили легкие осколочные ранения, их жизни и здоровью ничто не угрожает».

«Силы Росгвардии были задействованы с самого начала операции. Сразу после поступления первой информации о теракте, на место выдвинулся (совместно с десантниками) сводный отряд СОБР-ОМОН, находящийся на усилении границы. Одновременно – из Брянска был направлен резерв ОМОН и СОБР, а также группы взрывотехников. В дальнейшем силами Росгвардии была проведена зачистка с. Любечане, и разминирование территории с.Сушаны», – сообщил депутат.

Москва, Иван Бабурин

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