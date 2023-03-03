На Байкале автомобиль с четырьмя туристами ушел под лед

Легковой автомобиль с водителем и тремя пассажирами, в числе которых был ребенок, провалилась под лед на озере Байкал в пятницу, 3 февраля. Людям по счастливой случайности удалось спастись. Об этом сообщил иркутский областной главк МЧС.

Инцидент произошел в районе села Сахюрты Ольхонского района Иркутской области. Водителю и трем пассажирам, в их числе был четырехлетний ребенок, удалось покинуть тонущее авто.

По данным спасателей, компания отдыхающих взяла в аренду автомобиль «Хендай Крета» и на нем выехала на лед, который разрушился под весом автомобиля.

Водитель, выехавший на лед вне ледовой переправы, понесет ответственность за грубейшее нарушение, поставившее под угрозу жизнь людей, говорится в сообщении ГУ МЧС по региону. Он также должен будет возместить расходы по подъему машины и заплатить штраф за нарушение природоохранного законодательства.

Ранее сегодня спасатели сообщили об ухудшении ледовой обстановки на Байкале: вода вышла на лед, образовались обширные участки открытой воды. В ГУ МЧС по региону призвали туристов не выезжать на лед вне ледовых переправ.

Иркутск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»