В черногорском суде мужчина подорвал себя, ранив пятерых человек

В столице Черногории городе Подгорице у входа в здание суда 39-летний мужчина в пятницу, 3 марта, совершил самоподрыв, в результате чего погиб сам и ранил пятерых человек, – сообщает агентство AFP.

Глава криминальной полиции Черногории Срджан Корак на брифинге заявил журналистам: «При входе в здание суда мужчина привел в действие взрывное устройство большой мощности. Он скончался на месте. Причины его поступка сразу не были известны. В результате взрыва пострадало еще пять человек, все они госпитализированы. Серьезных травм быть не должно».

Подгорице, Иван Бабурин

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