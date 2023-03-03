В столице Индонезии горит топливохранилище. Есть жертвы

Пожарная служба Джакарты вечером в пятницу, 3 марта, сообщила, что на топливохранилище компании Petramina произошел крупный пожар. Погибли три человека, – сообщает ТАСС.

Следует отметить, что индонезийская газета Kompas со своей стороны со ссылкой на экстренные службы сообщила, что в результате пожара погибли 13 человек. При этом, очевидцы ЧП в соцсетях публикуют снимки списка в оперативном штабе, где жертвами значатся уже 14 человек.

На кадрах, опубликованных свидетелями пожара в социальных сетях, видно, как огонь перекинулся на жилые дома и люди покидают место ЧП.

Джакарта, Иван Бабурин

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