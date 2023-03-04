На Сахалине и Курилах случились три землетрясения за несколько часов

Три землетрясения произошли на Сахалине и Курильских островах за несколько часов. Толчки на Сахалине были такими сильными, что в домах двигалась мебель.

Около 22:37 часов по местному времени 3 марта у берегов курильского острова Кетой произошло землетрясение магнитудой 3,9. Еще одно, магнитудой 4,5, произошло в 07:39 часов 4 марта недалеко от островов Итуруп и Кунашир. Очаг располагался поблизости от сел Застава и Маяк на Кунашире. Местные жители не ощутили подземных толчков в обоих случаях, пишет портал Sakh.online.

Около 23:35 землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировано в Макаровском районе Сахалина. По данным ГУ МЧС по региону, эпицентр толчков находился на глубине 9 км в 10 км юго-западнее села Туманово. Ближе всего к эпицентру находились села Айнское, Северное, Медвежье, Красногорск, Вахрушев и Заречное.

«Землетрясение ощутили жители сёл Вахрушев и Туманово. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 2 баллов. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась», – говорится в сообщении ведомства.

Жители острова рассказали, что подземные толчки заставили качаться люстры, в домах двигалась тяжелая мебель, а животные вели себя очень беспокойно.

Южно-Сахалинск, Наталья Рязанова

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