В Новосибирске вновь пытались поджечь центр сбора гумпомощи для участников СВО

В Новосибирске неизвестный злоумышленник предпринял очередную попытку поджечь центр, где собирают гуманитарную помощь для бойцов, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом сообщает телеграм-канал Shot. Пожара удалось избежать благодаря сигнализации.

По его сведениям, в понедельник около 04:00 неизвестный разбил окно в здании ресурсного центра муниципального учреждения «Активный город» и бросил внутрь горящую тряпку. Она упала на бетонный пол. После срабатывания сигнализации на место прибыли сотрудники ЧОП и затушили тлеющую тряпку.

Помимо сбора гуманитарной помощи в ресурсном центре плетут маскировочные сети для участников СВО.

Общественники сообщили, что центр сбора гумпомощи пытались поджечь неделю назад, эта попытка тоже оказалась неудачной.

Новосибирск, Наталья Петрова

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