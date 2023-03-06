Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетной полосы в Мурманске

В аэропорту Мурманска пассажирский самолет выкатился за пределы взлетной-посадочной полосы. Инцидент произошел в понедельник утром, работа воздушной гавани приостановлена, сообщила пресс-служба областного главка МЧС в Telegram.
По информации ведомства, в 08:08 в аэропорту Мурманска за пределы ВПП выкатился самолет авиакомпании «Северсталь», следовавший в Архангельск. Выкатывание произошло при рулении. Никто не пострадал. Аэропорт временно закрыт на прием и выпуск воздушных судов.
Мурманск, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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