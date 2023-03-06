На заброшенном заводе в ЛНР найдено 600 боеприпасов

В одном из населенных пунктов Луганской Народной Республики обнаружили сотни боеприпасов, в том числе ракеты и танковые снаряды. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Боеприпасы обнаружили на территории заброшенного завода, где проводились работы по поиску, идентификации и обезвреживанию взрывоопасных предметов.

«Инженеры Росгвардии обнаружили 152-миллиметровые артиллерийские снаряды, взрыватели к ним, боеприпасы к установке «Тюльпан», ракеты к РСЗО «Ураган», минометные мины, танковые снаряды, ручные гранатометы и выстрелы к ним – всего более 600 боеприпасов», – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работает группа разминирования. Все найденные снаряды будут обезврежены с соблюдением мер безопасности, добавили в Росгвардии.

Луганск, Зоя Осколкова

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