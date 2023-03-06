Автомобиль с шестью людьми упал в озеро в Кабардино-Балкарии, есть погибшие

Автомобиль сорвался в озеро Гижгит в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. В машине могут находиться шесть человек. Ведутся поисково-спасательные работы, информирует пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

«В 12:10 6 марта поступило сообщение о том, что в Эльбрусском районе, сельское поселение Былым, в озеро «Гижгит» упал автомобиль Toyota Prado. По предварительной информации в машине находилось 6 человек», – говорится в сообщении.

К поисково-спасательным работам привлечены 22 спасателя Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России, в том числе три водолаза, и шесть единиц техники.

Вместе с тем, как сообщает телеграм-канал Mash Gor, из шести находившихся во внедорожнике людей погибли двое. Тело одного из погибших обнаружили на скале, тело другой жертвы ДТП примерзло ко льду. Еще один человек получил тяжелые травмы, его увезли в больницу. Остальные люди, находившиеся в авто, «живы и относительно целы», – отмечается в сообщении.

Нальчик, Наталья Петрова

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