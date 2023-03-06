Власти Ирана приказали расследовать отравления школьников

Президент Ирана Ибрахим Раиси приказал создать специальную группу для расследования инцидентов со школьниками, которые жаловались на признаки отравления. Власти подтвердили, что затронуты 52 школы в 21 провинции, передает Associated Press.

Первые известия об отравлении школьниц появились в ноябре 2022 года. Девочки массово жаловались на головную боль, учащенное сердцебиение, слабость. Большинство школьников после помощи медиков возвращались домой, только две девочки до сих пор остаются в больнице. Предположительно, были отравлены 400 учеников, включая учащихся одной школы для мальчиков.

Пока не доказано, что это были намеренные отравления. Власти и полиция долгое время не принимали жалобы всерьез. Обеспокоенные родители 4 марта вышли на протесты в Тегеране и ряде других городов, призывая власти провести расследование, сообщил Reuters.

Назначенные следователи уже нашли «подозрительные образцы», сообщил министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди. Новая следственная группа выясняет обстоятельства инцидентов.

Тегеран, Наталья Рязанова

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