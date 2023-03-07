Самолет выкатился за пределы полосы после посадки в Казани

Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с выкатыванием пассажирского самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Казани. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 6 марта около 23:00. Самолет, выполнявший рейс №RT 592 Самара – Казань, выкатился за пределы ВПП после приземления при выруливании с полосы. На борту воздушного судна находились 35 пассажиров и три члена экипажа. Пострадавших и видимых повреждений самолета нет.

Транспортная прокуратура по факту авиапроисшествия проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров. Надзорное ведомство «проверит все обстоятельства, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований к виновным примет меры», – говорится в сообщении.

Казань, Наталья Петрова

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