В Волгограде детям стало плохо во время киносеанса в школе

Нескольким детям в Волгограде стало плохо во время просмотра фильма в школьном кинотеатре. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Инцидент произошел в школе №75, где сторонней организацией был организован просмотр научного фильма в формате 3D. В кинозале находилось около 100 детей. Семеро учеников 11-12 лет почувствовали головокружение.

Всех школьников осмотрели медики, госпитализация не потребовалась.

«В настоящее время в образовательном учреждении проводится проверка, работает межведомственная комиссия с участием представителей департамента по образованию и комитета здравоохранения Волгоградской области», – добавили в мэрии.

Волгоград, Зоя Осколкова

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