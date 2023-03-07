В Ингушетии у дороги нашли пакет с гранатами и патронами

В Ингушетии полицейские обнаружили схрон с гранатами и патронами. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Gor.

В Малгобекском районе правоохранители обходили территорию у трассы Сагопши – Гайрбек-Юрт. В 25 метрах от дороги полицейские увидели яму, из которой торчал полиэтиленовый пакет.

В тайнике находились два унифицированных запала ручной гранаты, два корпуса гранаты «Ф-1», около 1 тысячи патронов для автомата Калашникова, 55 винтовочных патронов, еще 86 – для АК-103/104, а также 18 подствольных гранат.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают владельца найденных боеприпасов.

Магас, Зоя Осколкова

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