Пассажирка выпала из маршрутки в Волгограде во время движения, проводится проверка

В Волгограде 19-летняя девушка выпала из маршрутки во время движения, сообщила пресс-служба регионального полицейского главка. Видео с ДТП опубликовано в телеграм-канале ГУ МВД РФ по региону. Причиной происшествия стала самопроизвольно открывшаяся боковая дверь маршрутного автобуса. Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, пассажирка при падении сильно ударилась и, по данным СКР, получила телесные повреждения. Пострадавшая доставлена в больницу.

Дорожный инцидент произошел накануне в центре города в тот момент, когда маршрутка совершала поворот налево. «По предварительным данным, в 17:50 во время движения микроавтобуса «Луидор» напротив дома №21 по улице Краснознаменная произошло самопроизвольное открытие двери, в результате чего 19-летняя пассажирка совершила падение на проезжую часть. В результате ДТП пассажир доставлена в медучреждение», – говорится в сообщении полиции.

Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку по факту происшествия.

«В ходе надзорной проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства при организации пассажирских перевозок. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», – сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В свою очередь, Следственное управление СКР по Волгоградской области сообщило, что в рамках доследственной проверки в настоящее время проводится осмотр микроавтобуса, опрашиваются очевидцы. «По результатам проверки следователями будет принято процессуальное решение», – отметили в ведомстве.

Волгоград, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»